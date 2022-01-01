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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 січ, 2023 12:01
J написав: flysoulfly написав:
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...або й не відкривав зовсім (з різних міркувань).
ну да
мест на парковке нету
открывают только до 12
убрали бы хотя бы машину которая там с 14 года стоит
во дворы норм заезд
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cohan
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Суб 28 січ, 2023 09:35
Alien