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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 січ, 2023 12:01
J написав: flysoulfly написав:
,
...або й не відкривав зовсім (з різних міркувань).
ну да
мест на парковке нету
открывают только до 12
убрали бы хотя бы машину которая там с 14 года стоит
во дворы норм заезд
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Додано: Суб 28 січ, 2023 17:22
Tonni написав:
А если оформлять конвертационный депозит, надо ли заказывать валюту на получение? И если надо, то за сколько дней до окончания?
В нашем отделении звонят сами за несколько дней до окончания. Говоришь на когда нужны деньги, приходишь и получаешь.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 20:34
deneg net написав: Tonni написав:
А если оформлять конвертационный депозит, надо ли заказывать валюту на получение? И если надо, то за сколько дней до окончания?
В нашем отделении звонят сами за несколько дней до окончания. Говоришь на когда нужны деньги, приходишь и получаешь.
С такими приятно иметь дело.
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