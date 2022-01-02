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Обслуговування в українських
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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 12:01

  J написав:
  flysoulfly написав:,
...або й не відкривав зовсім (з різних міркувань).

ну да
мест на парковке нету
открывают только до 12
убрали бы хотя бы машину которая там с 14 года стоит


во дворы норм заезд :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:22

  Tonni написав:А если оформлять конвертационный депозит, надо ли заказывать валюту на получение? И если надо, то за сколько дней до окончания?

В нашем отделении звонят сами за несколько дней до окончания. Говоришь на когда нужны деньги, приходишь и получаешь.
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:34

  deneg net написав:
  Tonni написав:А если оформлять конвертационный депозит, надо ли заказывать валюту на получение? И если надо, то за сколько дней до окончания?

В нашем отделении звонят сами за несколько дней до окончания. Говоришь на когда нужны деньги, приходишь и получаешь.

С такими приятно иметь дело.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 12:58

А что, уже конвертационные онлайн можно? В какое время открываются, тоже до 12-00?
la9
 
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  la9 написав:А что, уже конвертационные онлайн можно? В какое время открываются, тоже до 12-00?


можно
вчера в 15+- открыл
cohan
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