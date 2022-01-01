RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
МТБ Банк

МТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 12:01

  J написав:
  flysoulfly написав:,
...або й не відкривав зовсім (з різних міркувань).

ну да
мест на парковке нету
открывают только до 12
убрали бы хотя бы машину которая там с 14 года стоит


во дворы норм заезд :mrgreen: :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5095
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:22

  Tonni написав:А если оформлять конвертационный депозит, надо ли заказывать валюту на получение? И если надо, то за сколько дней до окончания?

В нашем отделении звонят сами за несколько дней до окончания. Говоришь на когда нужны деньги, приходишь и получаешь.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2867
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:34

  deneg net написав:
  Tonni написав:А если оформлять конвертационный депозит, надо ли заказывать валюту на получение? И если надо, то за сколько дней до окончания?

В нашем отделении звонят сами за несколько дней до окончания. Говоришь на когда нужны деньги, приходишь и получаешь.

С такими приятно иметь дело.
nord
 
Повідомлень: 160
З нами з: 25.07.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 12:58

А что, уже конвертационные онлайн можно? В какое время открываются, тоже до 12-00?
la9
 
Повідомлень: 2389
З нами з: 02.07.09
Подякував: 461 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:17

  la9 написав:А что, уже конвертационные онлайн можно? В какое время открываются, тоже до 12-00?


можно
вчера в 15+- открыл
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5095
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:26

  cohan написав:
  la9 написав:А что, уже конвертационные онлайн можно? В какое время открываются, тоже до 12-00?


можно
вчера в 15+- открыл

А надо ли иметь валютную карту, если открывать депозит онлайн? И если да, то какую? Или можно будет обойтись без этого?
Tonni
 
Повідомлень: 8
З нами з: 22.09.21
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Конкорд 1 ... 19, 20, 21
sens » Суб 08 січ, 2022 17:39
207 168453
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лют, 2023 20:45
harry_
А-Банк 1 ... 79, 80, 81
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
803 670624
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лют, 2023 18:19
arkavs
Банк Восток 1 ... 4, 5, 6
Goodman » Нед 02 січ, 2022 19:26
58 91331
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лют, 2023 15:11
J

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.