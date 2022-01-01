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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 січ, 2023 12:01
J написав: flysoulfly написав:
,
...або й не відкривав зовсім (з різних міркувань).
ну да
мест на парковке нету
открывают только до 12
убрали бы хотя бы машину которая там с 14 года стоит
во дворы норм заезд
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cohan
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Додано: Суб 28 січ, 2023 17:22
Tonni написав:
А если оформлять конвертационный депозит, надо ли заказывать валюту на получение? И если надо, то за сколько дней до окончания?
В нашем отделении звонят сами за несколько дней до окончания. Говоришь на когда нужны деньги, приходишь и получаешь.
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deneg net
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Додано: Вів 31 січ, 2023 20:34
deneg net написав: Tonni написав:
А если оформлять конвертационный депозит, надо ли заказывать валюту на получение? И если надо, то за сколько дней до окончания?
В нашем отделении звонят сами за несколько дней до окончания. Говоришь на когда нужны деньги, приходишь и получаешь.
С такими приятно иметь дело.
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nord
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Додано: Чет 02 лют, 2023 12:58
А что, уже конвертационные онлайн можно? В какое время открываются, тоже до 12-00?
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la9
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Додано: Чет 02 лют, 2023 15:17
la9 написав:
А что, уже конвертационные онлайн можно? В какое время открываются, тоже до 12-00?
можно
вчера в 15+- открыл
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cohan
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Додано: Чет 02 лют, 2023 20:26
cohan написав: la9 написав:
А что, уже конвертационные онлайн можно? В какое время открываются, тоже до 12-00?
можно
вчера в 15+- открыл
А надо ли иметь валютную карту, если открывать депозит онлайн? И если да, то какую? Или можно будет обойтись без этого?
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Tonni
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Додано: Чет 02 лют, 2023 22:03
Tonni написав: cohan написав: la9 написав:
А что, уже конвертационные онлайн можно? В какое время открываются, тоже до 12-00?
можно
вчера в 15+- открыл
А надо ли иметь валютную карту, если открывать депозит онлайн? И если да, то какую? Или можно будет обойтись без этого?
хз, у меня была от старых депо
думаю что надо, бо когда открывал оффлайн менеджер проверяла что есть карты и такие и такие, в гривне не было - дала моментальную
ну а сейчас, конечно, выбираешь куда возвращать, кстати, по прошлым годам когда карта заканчивалась, они махинацией таки выдавали, со счета, видимо, но очень неохотно - лейтсотив что "возврат на карту" проходит у них постоянной линией
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cohan
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 00:44
судя по форуму как-то складывается впечатление (наверняка, обманчивое), что кроме модных дешевеньких конвертдепозитов в этом банке уже давненько денег никто не держит
Кто сюда заходил: как обстановочка хотя б на первый взгляд, они хоть стулья-оргтехнику еще не распродают?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 01:34
flysoulfly написав:
судя по форуму как-то складывается впечатление (наверняка, обманчивое), что кроме модных дешевеньких конвертдепозитов в этом банке уже давненько денег никто не держит
Кто сюда заходил: как обстановочка хотя б на первый взгляд, они хоть стулья-оргтехнику еще не распродают?
Кстаті да, думав піти подивиться що за банчик. Хоч меблі чи є?
Поки кеш на тій неділі соціяльний соберу. Треба думать куди каклєти розіпхать. Бо укргаз некошерним став. А там раптом ще яка паршива вівця заведеться...
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