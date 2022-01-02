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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 12:01

  J написав:
  flysoulfly написав:,
...або й не відкривав зовсім (з різних міркувань).

ну да
мест на парковке нету
открывают только до 12
убрали бы хотя бы машину которая там с 14 года стоит


во дворы норм заезд :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:22

  Tonni написав:А если оформлять конвертационный депозит, надо ли заказывать валюту на получение? И если надо, то за сколько дней до окончания?

В нашем отделении звонят сами за несколько дней до окончания. Говоришь на когда нужны деньги, приходишь и получаешь.
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:34

  deneg net написав:
  Tonni написав:А если оформлять конвертационный депозит, надо ли заказывать валюту на получение? И если надо, то за сколько дней до окончания?

В нашем отделении звонят сами за несколько дней до окончания. Говоришь на когда нужны деньги, приходишь и получаешь.

С такими приятно иметь дело.
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 12:58

А что, уже конвертационные онлайн можно? В какое время открываются, тоже до 12-00?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:17

  la9 написав:А что, уже конвертационные онлайн можно? В какое время открываются, тоже до 12-00?


можно
вчера в 15+- открыл
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:26

  cohan написав:
  la9 написав:А что, уже конвертационные онлайн можно? В какое время открываются, тоже до 12-00?


можно
вчера в 15+- открыл

А надо ли иметь валютную карту, если открывать депозит онлайн? И если да, то какую? Или можно будет обойтись без этого?
Tonni
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:03

  Tonni написав:
  cohan написав:
  la9 написав:А что, уже конвертационные онлайн можно? В какое время открываются, тоже до 12-00?


можно
вчера в 15+- открыл

А надо ли иметь валютную карту, если открывать депозит онлайн? И если да, то какую? Или можно будет обойтись без этого?


хз, у меня была от старых депо

думаю что надо, бо когда открывал оффлайн менеджер проверяла что есть карты и такие и такие, в гривне не было - дала моментальную

ну а сейчас, конечно, выбираешь куда возвращать, кстати, по прошлым годам когда карта заканчивалась, они махинацией таки выдавали, со счета, видимо, но очень неохотно - лейтсотив что "возврат на карту" проходит у них постоянной линией
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 00:44

судя по форуму как-то складывается впечатление (наверняка, обманчивое), что кроме модных дешевеньких конвертдепозитов в этом банке уже давненько денег никто не держит :?
Кто сюда заходил: как обстановочка хотя б на первый взгляд, они хоть стулья-оргтехнику еще не распродают? :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 01:34

  flysoulfly написав:судя по форуму как-то складывается впечатление (наверняка, обманчивое), что кроме модных дешевеньких конвертдепозитов в этом банке уже давненько денег никто не держит :?
Кто сюда заходил: как обстановочка хотя б на первый взгляд, они хоть стулья-оргтехнику еще не распродают? :mrgreen:

Кстаті да, думав піти подивиться що за банчик. Хоч меблі чи є? :D Поки кеш на тій неділі соціяльний соберу. Треба думать куди каклєти розіпхать. Бо укргаз некошерним став. А там раптом ще яка паршива вівця заведеться...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:37

  alex lem написав:
  flysoulfly написав:судя по форуму как-то складывается впечатление (наверняка, обманчивое), что кроме модных дешевеньких конвертдепозитов в этом банке уже давненько денег никто не держит :?
Кто сюда заходил: как обстановочка хотя б на первый взгляд, они хоть стулья-оргтехнику еще не распродают? :mrgreen:

Кстаті да, думав піти подивиться що за банчик. Хоч меблі чи є? :D Поки кеш на тій неділі соціяльний соберу. Треба думать куди каклєти розіпхать. Бо укргаз некошерним став. А там раптом ще яка паршива вівця заведеться...


норм банчик
давал по кешбеку 8% много по чему, еще в начале 2022го
и 11 по Евро в 14-15м :mrgreen: :mrgreen:
сейчас только приложение и осталось, но еврейчики аккуратные рулят
cohan
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