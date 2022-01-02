RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
МТБ Банк

МТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 12131415

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:11

cohan отож, сходив подивився. Банчик не в квартирі на першому поверсі як приват полюбляв. Не дорохо-бахато, но пристойно. Всерівно очкую. Колись давно як долар ,,пап'ять,,. одеські кредитні союзи кинули на гроші. Получилось як в Одесі -,,такі взяли і не отдали,,
Одеські і вкладаться до них грошима. Думать буду...
alex lem
 
Повідомлень: 2605
З нами з: 25.12.08
Подякував: 123 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:40

  alex lem написав:cohan отож, сходив подивився. Банчик не в квартирі на першому поверсі як приват полюбляв. Не дорохо-бахато, но пристойно. Всерівно очкую. Колись давно як долар ,,пап'ять,,. одеські кредитні союзи кинули на гроші. Получилось як в Одесі -,,такі взяли і не отдали,,
Одеські і вкладаться до них грошима. Думать буду...


их выкупал Кипр и потом обратно продал, там все аккуратно
хитровые одесситы - то Пивень
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5099
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 12131415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик, ramaz, vollena71 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 82, 83, 84
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
831 709872
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лют, 2023 20:13
Ромасик
Агропросперіс Банк 1 ... 4, 5, 6
lubopytnaya » Сер 02 лют, 2022 13:06
57 35199
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лют, 2023 19:48
nord
Юнекс Банк 1 ... 13, 14, 15
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
143 69155
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лют, 2023 19:24
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.