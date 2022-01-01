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Обслуговування в українських
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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:11

cohan отож, сходив подивився. Банчик не в квартирі на першому поверсі як приват полюбляв. Не дорохо-бахато, но пристойно. Всерівно очкую. Колись давно як долар ,,пап'ять,,. одеські кредитні союзи кинули на гроші. Получилось як в Одесі -,,такі взяли і не отдали,,
Одеські і вкладаться до них грошима. Думать буду...
alex lem
 
Повідомлень: 2605
З нами з: 25.12.08
Подякував: 123 раз.
Подякували: 329 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:40

  alex lem написав:cohan отож, сходив подивився. Банчик не в квартирі на першому поверсі як приват полюбляв. Не дорохо-бахато, но пристойно. Всерівно очкую. Колись давно як долар ,,пап'ять,,. одеські кредитні союзи кинули на гроші. Получилось як в Одесі -,,такі взяли і не отдали,,
Одеські і вкладаться до них грошима. Думать буду...


их выкупал Кипр и потом обратно продал, там все аккуратно
хитровые одесситы - то Пивень
cohan
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Повідомлень: 5101
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 425 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:07

  flysoulfly написав:судя по форуму как-то складывается впечатление (наверняка, обманчивое), что кроме модных дешевеньких конвертдепозитов в этом банке уже давненько денег никто не держит :?
Кто сюда заходил: как обстановочка хотя б на первый взгляд, они хоть стулья-оргтехнику еще не распродают? :mrgreen:

Как будто во всех остальных 80 банках сильно деньги держат.
Ромасик
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Подякував: 1353 раз.
Подякували: 798 раз.
 
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