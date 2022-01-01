RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
МТБ Банк

МТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 12131415

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:11

cohan отож, сходив подивився. Банчик не в квартирі на першому поверсі як приват полюбляв. Не дорохо-бахато, но пристойно. Всерівно очкую. Колись давно як долар ,,пап'ять,,. одеські кредитні союзи кинули на гроші. Получилось як в Одесі -,,такі взяли і не отдали,,
Одеські і вкладаться до них грошима. Думать буду...
alex lem
 
Повідомлень: 2606
З нами з: 25.12.08
Подякував: 123 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:40

  alex lem написав:cohan отож, сходив подивився. Банчик не в квартирі на першому поверсі як приват полюбляв. Не дорохо-бахато, но пристойно. Всерівно очкую. Колись давно як долар ,,пап'ять,,. одеські кредитні союзи кинули на гроші. Получилось як в Одесі -,,такі взяли і не отдали,,
Одеські і вкладаться до них грошима. Думать буду...


их выкупал Кипр и потом обратно продал, там все аккуратно
хитровые одесситы - то Пивень
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5108
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:07

  flysoulfly написав:судя по форуму как-то складывается впечатление (наверняка, обманчивое), что кроме модных дешевеньких конвертдепозитов в этом банке уже давненько денег никто не держит :?
Кто сюда заходил: как обстановочка хотя б на первый взгляд, они хоть стулья-оргтехнику еще не распродают? :mrgreen:

Как будто во всех остальных 80 банках сильно деньги держат.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5883
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1360 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:09

  Ромасик написав:
  flysoulfly написав:судя по форуму как-то складывается впечатление (наверняка, обманчивое), что кроме модных дешевеньких конвертдепозитов в этом банке уже давненько денег никто не держит :?
Кто сюда заходил: как обстановочка хотя б на первый взгляд, они хоть стулья-оргтехнику еще не распродают? :mrgreen:

Как будто во всех остальных 80 банках сильно деньги держат.
Та ладно философствовать, во многих банках хоть какие-то люди кем-то в последнее время замечены были :mrgreen:
А например, марфины вот отделения явно лишние закроют - за ожидаемыми баксами таки в Красавицу_у_моря ехать?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1394
З нами з: 13.01.09
Подякував: 579 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:20

  flysoulfly написав:,Та ладно философствовать, во многих банках хоть какие-то люди кем-то в последнее время замечены были :mrgreen:
А например, марфины вот отделения явно лишние закроют - за ожидаемыми баксами таки в Красавицу_у_моря ехать?

пока было замечено
что количество менеджеров в киевском отделении в январе увеличилось на 50%
:mrgreen:
J
 
Повідомлень: 5647
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:20

  flysoulfly написав:во многих банках хоть какие-то люди кем-то в последнее время замечены были :mrgreen:
А например, марфины вот отделения явно лишние закроют - за ожидаемыми баксами таки в Красавицу_у_моря ехать?

Такие же, как и марфине: карусельщики-конвертисты. Если не считать ощад и приват, где постоянно толпа бабушек коммуналку платит, то во всех остальных тока и ходят карусельщики. В марфине валюта капает на карту, и если закроют отделения, то договорятся с каким нибудь банком сделать выплату с их карт. Это не есть проблема.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2871
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:29

  deneg net написав:В марфине валюта капает на карту, и если закроют отделения, то договорятся с каким нибудь банком сделать выплату с их карт.
та договорятся...
с Изей и Моней и Сеней.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1394
З нами з: 13.01.09
Подякував: 579 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 12131415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lost, SHURICK76 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 296, 297, 298
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2971 1713236
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лют, 2023 11:52
Alien
А-Банк 1 ... 80, 81, 82
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
811 671826
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лют, 2023 09:35
emeta
Райффайзен Банк 1 ... 82, 83, 84
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
834 710990
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лют, 2023 13:38
Blumhen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2322)
05.02.2023 12:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.