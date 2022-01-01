|
|
|
МТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:11
cohan отож, сходив подивився. Банчик не в квартирі на першому поверсі як приват полюбляв. Не дорохо-бахато, но пристойно. Всерівно очкую. Колись давно як долар ,,пап'ять,,. одеські кредитні союзи кинули на гроші. Получилось як в Одесі -,,такі взяли і не отдали,,
Одеські і вкладаться до них грошима. Думать буду...
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2606
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:40
alex lem написав:cohan
отож, сходив подивився. Банчик не в квартирі на першому поверсі як приват полюбляв. Не дорохо-бахато, но пристойно. Всерівно очкую. Колись давно як долар ,,пап'ять,,. одеські кредитні союзи кинули на гроші. Получилось як в Одесі -,,такі взяли і не отдали,,
Одеські і вкладаться до них грошима. Думать буду...
их выкупал Кипр и потом обратно продал, там все аккуратно
хитровые одесситы - то Пивень
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5108
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 426 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 лют, 2023 12:09
Ромасик написав: flysoulfly написав:
судя по форуму как-то складывается впечатление (наверняка, обманчивое), что кроме модных дешевеньких конвертдепозитов в этом банке уже давненько денег никто не держит
Кто сюда заходил: как обстановочка хотя б на первый взгляд, они хоть стулья-оргтехнику еще не распродают?
Как будто во всех остальных 80 банках сильно деньги держат.
Та ладно философствовать, во многих банках хоть какие-то люди кем-то в последнее время замечены были
А например, марфины вот отделения явно лишние закроют - за ожидаемыми баксами таки в Красавицу_у_моря ехать?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1394
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 579 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 лют, 2023 12:20
flysoulfly написав:
,Та ладно философствовать, во многих банках хоть какие-то люди кем-то в последнее время замечены были
А например, марфины вот отделения явно лишние закроют - за ожидаемыми баксами таки в Красавицу_у_моря ехать?
пока было замечено
что количество менеджеров в киевском отделении в январе увеличилось на 50%
-
J
-
-
- Повідомлень: 5647
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 лют, 2023 12:20
flysoulfly написав:
во многих банках хоть какие-то люди кем-то в последнее время замечены были
А например, марфины вот отделения явно лишние закроют - за ожидаемыми баксами таки в Красавицу_у_моря ехать?
Такие же, как и марфине: карусельщики-конвертисты. Если не считать ощад и приват, где постоянно толпа бабушек коммуналку платит, то во всех остальных тока и ходят карусельщики. В марфине валюта капает на карту, и если закроют отделения, то договорятся с каким нибудь банком сделать выплату с их карт. Это не есть проблема.
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2871
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 568 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 лют, 2023 12:29
deneg net написав:
В марфине валюта капает на карту, и если закроют отделения, то договорятся с каким нибудь банком сделать выплату с их карт.
та договорятся...
с Изей и Моней и Сеней.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1394
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 579 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2971
|1713236
|
Нед 05 лют, 2023 11:52
Alien
|
|811
|671826
|
Нед 05 лют, 2023 09:35
emeta
|
|834
|710990
|
|