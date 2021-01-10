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Обслуговування в українських
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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:11

cohan отож, сходив подивився. Банчик не в квартирі на першому поверсі як приват полюбляв. Не дорохо-бахато, но пристойно. Всерівно очкую. Колись давно як долар ,,пап'ять,,. одеські кредитні союзи кинули на гроші. Получилось як в Одесі -,,такі взяли і не отдали,,
Одеські і вкладаться до них грошима. Думать буду...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:40

  alex lem написав:cohan отож, сходив подивився. Банчик не в квартирі на першому поверсі як приват полюбляв. Не дорохо-бахато, но пристойно. Всерівно очкую. Колись давно як долар ,,пап'ять,,. одеські кредитні союзи кинули на гроші. Получилось як в Одесі -,,такі взяли і не отдали,,
Одеські і вкладаться до них грошима. Думать буду...


их выкупал Кипр и потом обратно продал, там все аккуратно
хитровые одесситы - то Пивень
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:07

  flysoulfly написав:судя по форуму как-то складывается впечатление (наверняка, обманчивое), что кроме модных дешевеньких конвертдепозитов в этом банке уже давненько денег никто не держит :?
Кто сюда заходил: как обстановочка хотя б на первый взгляд, они хоть стулья-оргтехнику еще не распродают? :mrgreen:

Как будто во всех остальных 80 банках сильно деньги держат.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:09

  Ромасик написав:
  flysoulfly написав:судя по форуму как-то складывается впечатление (наверняка, обманчивое), что кроме модных дешевеньких конвертдепозитов в этом банке уже давненько денег никто не держит :?
Кто сюда заходил: как обстановочка хотя б на первый взгляд, они хоть стулья-оргтехнику еще не распродают? :mrgreen:

Как будто во всех остальных 80 банках сильно деньги держат.
Та ладно философствовать, во многих банках хоть какие-то люди кем-то в последнее время замечены были :mrgreen:
А например, марфины вот отделения явно лишние закроют - за ожидаемыми баксами таки в Красавицу_у_моря ехать?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:20

  flysoulfly написав:,Та ладно философствовать, во многих банках хоть какие-то люди кем-то в последнее время замечены были :mrgreen:
А например, марфины вот отделения явно лишние закроют - за ожидаемыми баксами таки в Красавицу_у_моря ехать?

пока было замечено
что количество менеджеров в киевском отделении в январе увеличилось на 50%
:mrgreen:
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:20

  flysoulfly написав:во многих банках хоть какие-то люди кем-то в последнее время замечены были :mrgreen:
А например, марфины вот отделения явно лишние закроют - за ожидаемыми баксами таки в Красавицу_у_моря ехать?

Такие же, как и марфине: карусельщики-конвертисты. Если не считать ощад и приват, где постоянно толпа бабушек коммуналку платит, то во всех остальных тока и ходят карусельщики. В марфине валюта капает на карту, и если закроют отделения, то договорятся с каким нибудь банком сделать выплату с их карт. Это не есть проблема.
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:29

  deneg net написав:В марфине валюта капает на карту, и если закроют отделения, то договорятся с каким нибудь банком сделать выплату с их карт.
та договорятся...
с Изей и Моней и Сеней.
Или уйдут по-английски. "Вы же сможете получить с карты в любом банкомате или расплачиваться картой в торговых точках" :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 14:58

Re: МТБ Банк

с Киева не уйдут,
скорее Морские депозиты открывать начнут...
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 12:43

  flysoulfly написав:
  deneg net написав:В марфине валюта капает на карту, и если закроют отделения, то договорятся с каким нибудь банком сделать выплату с их карт.
та договорятся...
с Изей и Моней и Сеней. :mrgreen:

Ога, гарні ,,віддавальщики,,. Перші двоє голитьба,,живут по доверенности,, Як Папанов казав зятю-Миронову. :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 11:13

в ИБ можно открыть конвертдепо в нерабочее время ?
J
 
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