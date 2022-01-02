Ромасик написав:
Как будто во всех остальных 80 банках сильно деньги держат.
Ну, во-первых, банков в Украине осталось всего 66, а не 80.
Во-вторых, как минимум 3 из них не работают с физлицами.
Так что МТБ на общем фоне еще и неплохо выглядит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лют, 2023 17:24
Ну, во-первых, банков в Украине осталось всего 66, а не 80.
Во-вторых, как минимум 3 из них не работают с физлицами.
Так что МТБ на общем фоне еще и неплохо выглядит
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