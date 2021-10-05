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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

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МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 17:24

  Ромасик написав:
  flysoulfly написав:судя по форуму как-то складывается впечатление (наверняка, обманчивое), что кроме модных дешевеньких конвертдепозитов в этом банке уже давненько денег никто не держит :?
Кто сюда заходил: как обстановочка хотя б на первый взгляд, они хоть стулья-оргтехнику еще не распродают? :mrgreen:

Как будто во всех остальных 80 банках сильно деньги держат.


Ну, во-первых, банков в Украине осталось всего 66, а не 80.
Во-вторых, как минимум 3 из них не работают с физлицами.
Так что МТБ на общем фоне еще и неплохо выглядит
Tonni
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 18:45

  J написав:в ИБ можно открыть конвертдепо в нерабочее время ?


Присоединяюсь к вопросу. Можно ли открыть здесь конвертационный депозит в субботу-воскресенье? Кто-нибудь пробовал, подскажите
harry_
 
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