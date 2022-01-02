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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лют, 2023 17:24
Ромасик написав: flysoulfly написав:
судя по форуму как-то складывается впечатление (наверняка, обманчивое), что кроме модных дешевеньких конвертдепозитов в этом банке уже давненько денег никто не держит
Кто сюда заходил: как обстановочка хотя б на первый взгляд, они хоть стулья-оргтехнику еще не распродают?
Как будто во всех остальных 80 банках сильно деньги держат.
Ну, во-первых, банков в Украине осталось всего 66, а не 80.
Во-вторых, как минимум 3 из них не работают с физлицами.
Так что МТБ на общем фоне еще и неплохо выглядит
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Tonni
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Додано: Суб 04 бер, 2023 18:45
J написав:
в ИБ можно открыть конвертдепо в нерабочее время ?
Присоединяюсь к вопросу. Можно ли открыть здесь конвертационный депозит в субботу-воскресенье? Кто-нибудь пробовал, подскажите
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harry_
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Додано: Чет 09 бер, 2023 20:05
harry_ написав:
Можно ли
J написав:
в ИБ можно открыть
конвертдепо в нерабочее время ?
открыть здесь конвертационный депозит в субботу-воскресенье?
ну, проверили? можно?
и сам спрошу еще раз:
flysoulfly написав:
напомните, плиз, кто делал:
для открытия конверта в МТБ, чтобы без комиса за вход гривни
, - надо на мгновенную карту сепить или р2р ?
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flysoulfly
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Додано: Чет 09 бер, 2023 22:57
flysoulfly написав:
и сам спрошу еще раз:
flysoulfly написав:
напомните, плиз, кто делал:
для открытия конверта в МТБ, чтобы без комиса за вход гривни
, - надо на мгновенную карту сепить или р2р ?
я всегда СЭПлю, ибо p2p хз как по итогу окажется - как в Пиреусе и Альянсе касса: вроде рядом, а полчаса сиди жди...
но я СЭПлю из шаблонов, а шаблон требует проверки - поэтому вначале отправляется соточка (не к а просто 50-100 грн), и тут уже подтверждаю бесплатность
последний раз СЭПил 4 февраля, хз, вдруг что сменилось с того времени в тарифе
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cohan
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