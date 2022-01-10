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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2023 17:56

Всем спасибо за ответы.
Действительно видали без лишних проблем, купюры были новые.
МТБ приятно удивил :)
Tonni
 
Повідомлень: 13
З нами з: 22.09.21
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2023 21:51

  Tonni написав:Всем спасибо за ответы.
Действительно видали без лишних проблем, купюры были новые.
МТБ приятно удивил :)

Сьогодні також був у відділенні та отримав пай,на вигляд робочі але не всі емісійні
sens
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Повідомлень: 13366
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 751 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 12:25

На сайте МТБ увидел возможность перевода с карты на карту. Никто не знает, какая система переводов используется и какие тарифы? Не нашел
Tonni
 
Повідомлень: 13
З нами з: 22.09.21
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 14:24

  Tonni написав:На сайте МТБ увидел возможность перевода с карты на карту. Никто не знает, какая система переводов используется и какие тарифы? Не нашел


смеетесь?
тут же в шапке виден Xpay
https://p2p.mtb.ua/uk/mt/send/

тарифы - попрыгайте по публичной пропозиции
https://www.mtb.ua/uploads/elFinder/Off ... /Offer.pdf
с переходами, со времен МТБ-Марфина не люблю навигацию по их сайту, впрочем, другие не сильно лучше
cohan
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Повідомлень: 5718
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 тра, 2023 11:29

Block

⚠️ В  Україні простежується нова хвиля  випадків шахрайства.
⛔️ Наразі повідомляємо, що  МТБ Банк не дзвонить клієнтам для отримання конфіденційної  інформації по картках.

☝️Наразі, на деякий час клієнтам МТБ Банку відключено доставку otp-паролей задля забезпечення додаткової безпеки.

❗️ Важливо!
Конфіденційні дані запитують лише шахраї.  Тож за жодних умов не повідомляйте наступні дані ваших карток та рахунків:

▫️ термін дії картки
▫️ тризначний код безпеки на зворотному боці картки (код CVV2/CVC2)
▫️ PIN-код картки
▫️ паролі, що надходять вам у SMS-повідомленнях
▫️ пароль до мобільного додатку МТВ360
▫️ особисті ідентифікаційні дані: серія та номер паспорта, «таємне слово», останні операції за карткою

👉 У разі якщо персональні дані картки стали відомі стороннім особам – НЕГАЙНО зверніться в Центр клієнтської підтримки МТБ Банку за номером 0800 500 255 та заблокуйте платіжну картку.
sens
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Повідомлень: 13366
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Подякували: 751 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 тра, 2023 12:47

  cohan написав:
  Tonni написав:На сайте МТБ увидел возможность перевода с карты на карту. Никто не знает, какая система переводов используется и какие тарифы? Не нашел


смеетесь?
тут же в шапке виден Xpay
https://p2p.mtb.ua/uk/mt/send/

тарифы - попрыгайте по публичной пропозиции
https://www.mtb.ua/uploads/elFinder/Off ... /Offer.pdf
с переходами, со времен МТБ-Марфина не люблю навигацию по их сайту, впрочем, другие не сильно лучше


Действительно, не обратил внимание. Спасибо
Tonni
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 10:05

Re: МТБ Банк

Дзвонили, сказали що з цього банку, не знаю точно чи правда, але якщо так, то набридли своїми обзвонами! мені не потрібні не кредити, не кредитні ліміти, не ваші "вигідні умови", нічого не треба!
Аргеад
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 12:57

Поповнення/зняття

Що по тарифам у гривні - вхід та вихід як з комісією?
sens
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