Всем спасибо за ответы.
Действительно видали без лишних проблем, купюры были новые.
МТБ приятно удивил
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 кві, 2023 17:56
Всем спасибо за ответы.
Действительно видали без лишних проблем, купюры были новые.
МТБ приятно удивил
Додано: Вів 18 кві, 2023 21:51
Додано: П'ят 05 тра, 2023 12:25
На сайте МТБ увидел возможность перевода с карты на карту. Никто не знает, какая система переводов используется и какие тарифы? Не нашел
Додано: П'ят 05 тра, 2023 14:24
смеетесь?
тут же в шапке виден Xpay
тарифы - попрыгайте по публичной пропозиции
с переходами, со времен МТБ-Марфина не люблю навигацию по их сайту, впрочем, другие не сильно лучше
Додано: Нед 07 тра, 2023 11:29
Block
⚠️ В Україні простежується нова хвиля випадків шахрайства.
⛔️ Наразі повідомляємо, що МТБ Банк не дзвонить клієнтам для отримання конфіденційної інформації по картках.
☝️Наразі, на деякий час клієнтам МТБ Банку відключено доставку otp-паролей задля забезпечення додаткової безпеки.
❗️ Важливо!
Конфіденційні дані запитують лише шахраї. Тож за жодних умов не повідомляйте наступні дані ваших карток та рахунків:
▫️ термін дії картки
▫️ тризначний код безпеки на зворотному боці картки (код CVV2/CVC2)
▫️ PIN-код картки
▫️ паролі, що надходять вам у SMS-повідомленнях
▫️ пароль до мобільного додатку МТВ360
▫️ особисті ідентифікаційні дані: серія та номер паспорта, «таємне слово», останні операції за карткою
👉 У разі якщо персональні дані картки стали відомі стороннім особам – НЕГАЙНО зверніться в Центр клієнтської підтримки МТБ Банку за номером 0800 500 255 та заблокуйте платіжну картку.
Додано: Вів 09 тра, 2023 12:47
Действительно, не обратил внимание. Спасибо
Додано: Чет 08 чер, 2023 10:05
Re: МТБ Банк
Дзвонили, сказали що з цього банку, не знаю точно чи правда, але якщо так, то набридли своїми обзвонами! мені не потрібні не кредити, не кредитні ліміти, не ваші "вигідні умови", нічого не треба!
Додано: Чет 08 чер, 2023 12:57
Поповнення/зняття
Що по тарифам у гривні - вхід та вихід як з комісією?
Додано: Пон 19 чер, 2023 10:02
Re: МТБ Банк
Доброго дня! якщо з цим банком щось станеться, Фонд гарантування вкладів, кошти поверне з карткових рахунків? чи то тільки на депозити розповсюджується?
Додано: Пон 19 чер, 2023 10:52
Re: МТБ Банк
Поверне від 10грн.
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