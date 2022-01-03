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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 12:03

  Гуд написав:Доброго дня! якщо з цим банком щось станеться, Фонд гарантування вкладів, кошти поверне з карткових рахунків? чи то тільки на депозити розповсюджується?

Військовий стан, гарантується вся сумма,якщо валюта то виключно по курсу НБУ, авжеж все що менше 10 грн в еквіваленті можно забути
sens
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Повідомлень: 13494
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