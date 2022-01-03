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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 чер, 2023 12:03
Гуд написав:
Доброго дня! якщо з цим банком щось станеться, Фонд гарантування вкладів, кошти поверне з карткових рахунків? чи то тільки на депозити розповсюджується?
Військовий стан, гарантується вся сумма,якщо валюта то виключно по курсу НБУ, авжеж все що менше 10 грн в еквіваленті можно забути
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