Військовий стан, гарантується вся сумма,якщо валюта то виключно по курсу НБУ, авжеж все що менше 10 грн в еквіваленті можно забути
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 чер, 2023 12:03
Додано: Вів 20 чер, 2023 16:26
У кого-то был тут опыт: как МТБ депозитную сумму с центами выдает? Сначала выкупит центы, а затем даст докупить баксы до круглой суммы? Или сразу даст докупить (как было, например, в Укрэксиме)
Додано: Вів 20 чер, 2023 17:28
Додано: Вів 20 чер, 2023 17:41
Питання було зовсім про інше. В деяких банках (наприклад у Райфі) якщо до видачі виходить сума з центами (скажімо 99,5 USD) то не дають докупити саме центи (0,5 USD), а ти маєш їм продати 0.5 USD після чого докупити цілий 1 USD до сотні. Мотивують це тим що буцім-то офіційно видати центи не можуть і мають їх лише викуповувати. Більшість банків такою маячнею не страждає і дає докупити саме центи до необхідної суми.
З власного досвіду можу сказати, що МТБ теж таким не страждає. Подивився свої записи - по баксу подібних операцій в мене не було, а ось по ойро - коли в мене закінчився у квітні конверт з "хвостиком" у 2,99 € то без проблем дали докупити до "п'ятірки" - 2,01 €. Думаю центи США також докупити мають дати без проблем
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