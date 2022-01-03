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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

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МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 12:03

  Гуд написав:Доброго дня! якщо з цим банком щось станеться, Фонд гарантування вкладів, кошти поверне з карткових рахунків? чи то тільки на депозити розповсюджується?

Військовий стан, гарантується вся сумма,якщо валюта то виключно по курсу НБУ, авжеж все що менше 10 грн в еквіваленті можно забути
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 16:26

У кого-то был тут опыт: как МТБ депозитную сумму с центами выдает? Сначала выкупит центы, а затем даст докупить баксы до круглой суммы? Или сразу даст докупить :?: (как было, например, в Укрэксиме)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 17:28

  flysoulfly написав:У кого-то был тут опыт: как МТБ депозитную сумму с центами выдает? Сначала выкупит центы, а затем даст докупить баксы до круглой суммы? Или сразу даст докупить :?: (как было, например, в Укрэксиме)

Цент у вас куплять. Можливо докупляти ,є номінал менше 100
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 17:41

  sens написав:
  flysoulfly написав:У кого-то был тут опыт: как МТБ депозитную сумму с центами выдает? Сначала выкупит центы, а затем даст докупить баксы до круглой суммы? Или сразу даст докупить :?: (как было, например, в Укрэксиме)

Цент у вас куплять. Можливо докупляти ,є номінал менше 100

Питання було зовсім про інше. В деяких банках (наприклад у Райфі) якщо до видачі виходить сума з центами (скажімо 99,5 USD) то не дають докупити саме центи (0,5 USD), а ти маєш їм продати 0.5 USD після чого докупити цілий 1 USD до сотні. Мотивують це тим що буцім-то офіційно видати центи не можуть і мають їх лише викуповувати. Більшість банків такою маячнею не страждає і дає докупити саме центи до необхідної суми.
З власного досвіду можу сказати, що МТБ теж таким не страждає. Подивився свої записи - по баксу подібних операцій в мене не було, а ось по ойро - коли в мене закінчився у квітні конверт з "хвостиком" у 2,99 € то без проблем дали докупити до "п'ятірки" - 2,01 €. Думаю центи США також докупити мають дати без проблем
Alien
 
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3
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 23:50

  Alien написав: Більшість банків такою маячнею не страждає і дає докупити саме центи до необхідної суми.
із власного досвіду десь 50/50 .
(в А-банк взагалі заявили: ми не можемо зняти з карти центи. Ви можете їх витратити при сплаті карткою в магазині, наприклад :evil: )
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:31

Re: МТБ Банк

Можу отримати банк. карточку, якщо я є громадянином Молдови?
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