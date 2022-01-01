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Обслуговування в українських
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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 00:38

Re: МТБ Банк

СМС информирование по виртуальной карте отменяется без проблем?
reef
 
Повідомлень: 2790
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 00:59

  reef написав:СМС информирование по виртуальной карте отменяется без проблем?
>>> см.здесь
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 593
З нами з: 01.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 152 раз.
 
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15
  #<1 ... 16171819
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