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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лип, 2023 00:38
СМС информирование по виртуальной карте отменяется без проблем?
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Додано: Пон 24 лип, 2023 00:59
reef написав:
СМС информирование по виртуальной карте отменяется без проблем?
>>> см.здесь
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