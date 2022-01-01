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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лип, 2023 00:38
Re: МТБ Банк
СМС информирование по виртуальной карте отменяется без проблем?
Додано: Пон 24 лип, 2023 00:59
>>> см.здесь
Додано: Суб 09 вер, 2023 10:55
Депозит на ДР
Очередной разводняк от этого тухлого банка.
Пришло предложение от банка о повышенной на 0.5% ))) ставке при открытии депозита. Типа действует только 1 день. Ладно, решили воспользоваться. Перевели денюжку на карту, но депозит открыть не даёт. Ошибка. Горячая линия рассказывает про 3 дневный срок зачисления на карту. Но срок действия предложения - только 1 день! )))
Самое интересное и подлое, что пополнить ранее открытый депозит (с меньшей ставкой) дало без проблем. Тут почему то 3 дневный срок зачисления не помешал.
Не ведитесь!
Додано: Пон 11 вер, 2023 15:37
СЭПом переводили? Поднимайте хай, там на усмотрение менеджера можно продлить иили выслать перс не говоря о открыть сегодня а пополнить потом
но конечно без гарантий, "мордой не выщли" (с)
Додано: Пон 11 вер, 2023 16:11
Re: МТБ Банк
P2P. Просил о продлении до момента реального зачисления - ответ предложение действует только 1 день.
Но на другой ранее открытый депозит эта же сумма зашла в тот же день без проблем
Ну та ладно. Разместим в другом банке
Додано: Суб 16 вер, 2023 15:24
хто розраховувався їхньою карткою в метро?
arkavs Скільки знімають за вхід в метро при розрахунку їхньою карткою? У кого скільки вийшло?
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