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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 00:38

Re: МТБ Банк

СМС информирование по виртуальной карте отменяется без проблем?
reef
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 00:59

  reef написав:СМС информирование по виртуальной карте отменяется без проблем?
>>> см.здесь
FinTech
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 10:55

Депозит на ДР

Очередной разводняк от этого тухлого банка.
Пришло предложение от банка о повышенной на 0.5% ))) ставке при открытии депозита. Типа действует только 1 день. Ладно, решили воспользоваться. Перевели денюжку на карту, но депозит открыть не даёт. Ошибка. Горячая линия рассказывает про 3 дневный срок зачисления на карту. Но срок действия предложения - только 1 день! )))

Самое интересное и подлое, что пополнить ранее открытый депозит (с меньшей ставкой) дало без проблем. Тут почему то 3 дневный срок зачисления не помешал.

Не ведитесь!
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 15:37

  arkavs написав:Очередной разводняк от этого тухлого банка.
Пришло предложение от банка о повышенной на 0.5% ))) ставке при открытии депозита. Типа действует только 1 день. Ладно, решили воспользоваться. Перевели денюжку на карту, но депозит открыть не даёт. Ошибка. Горячая линия рассказывает про 3 дневный срок зачисления на карту. Но срок действия предложения - только 1 день! )))

Самое интересное и подлое, что пополнить ранее открытый депозит (с меньшей ставкой) дало без проблем. Тут почему то 3 дневный срок зачисления не помешал.

Не ведитесь!


СЭПом переводили? Поднимайте хай, там на усмотрение менеджера можно продлить иили выслать перс не говоря о открыть сегодня а пополнить потом
но конечно без гарантий, "мордой не выщли" (с)
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 16:11

Re: МТБ Банк

P2P. Просил о продлении до момента реального зачисления - ответ предложение действует только 1 день.
Но на другой ранее открытый депозит эта же сумма зашла в тот же день без проблем ;)
Ну та ладно. Разместим в другом банке
arkavs
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 15:24

хто розраховувався їхньою карткою в метро?

arkavs Скільки знімають за вхід в метро при розрахунку їхньою карткою? У кого скільки вийшло?
Marica
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 23:04

Re: МТБ Банк

Свёл использование их карты из-за их "лояльности" к клиенту к минимуму. Если бы не зарплатный проект, давно б уже закрыл
arkavs
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