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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лис, 2023 22:10
flysoulfly написав:
слабаки
"свято"? - могли дать клиенту и 30%
на 4 місяці буде 17,2
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Додано: Вів 28 лис, 2023 13:06
Хто у Дніпрі отримував депозит у доларах? Якими зараз купюрами видають - новими чи старими (2006 і раніше)?
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