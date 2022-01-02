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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 10 лис, 2023 22:10

  flysoulfly написав:
  greenozon написав:На честь нашого свята запускаємо акцію та даруємо вам бонус за депозитом "Строковий" АКЦІЯ! +1% до діючої ставки за депозитом "Строковий" строком від 3 до 6 місяців, https://www.mtb.ua/news/item/svatkuemo- ... anku-razom
слабаки
"свято"? - могли дать клиенту и 30%
на 4 місяці буде 17,2
sens
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 13:06

Хто у Дніпрі отримував депозит у доларах? Якими зараз купюрами видають - новими чи старими (2006 і раніше)?
PavloK
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:27

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