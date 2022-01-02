Як взяти участь в Акції «Зустрічай зиму разом з Ria!»? Отримати переказ «Ria"* з-за кордону на суму від 50 Євро/ доларів США у відділенні МТБ Банку** Стати учасником*** розіграшу одного з 24-х Power Вank! Акція діє з 01.12.2023 по 29.02.2024 (Включно) Акційна програма складається з трьох етапів: з 01.12.2023 по 31.12.2023 включно; з 01.01.2024 по 31.01.2024 включно; з 01.02.2024 по 29.02.2024 включно У кожному етапі розігрується вісім Power Вank! Переможці визначаються випадковим шляхом за допомогою генерування випадкових чисел на зовнішньому Інтернет ресурсі www.random.org.