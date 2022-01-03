Дозвольте словам відкривати перед вами шлях до незабутніх пригод, даруючи тепло й затишок. Пориньте в магію слів, де кожна нова книга — це світло, яке надихає ваш день.
При кожній оплаті карткою Mastercard® дарує вам 20% бонусів на наступні покупки.
Як скористатися пропозицією:
- Здійснюйте оплату онлайн на сайті readeat.com або на касі в книгарні Readeat за допомогою картки Mastercard® від МТБ Банку на будь-яку суму.
- Зазначте свій номер мобільного телефону при здійсненні оплати на сайті readeat.com або назвіть його продавцю під час оплати в книгарні Readeat.
- Гарантовано отримайте 20% бонусів* від суми оплати, які нараховуються на ваш бонусний рахунок.
Період проведення пропозиції: з 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2023 року включно.
Умови: https://news.finance.ua/ua/zihrivaytesy ... mastercard