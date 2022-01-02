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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 4.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 10 лис, 2023 22:10

  flysoulfly написав:
  greenozon написав:На честь нашого свята запускаємо акцію та даруємо вам бонус за депозитом "Строковий" АКЦІЯ! +1% до діючої ставки за депозитом "Строковий" строком від 3 до 6 місяців, https://www.mtb.ua/news/item/svatkuemo- ... anku-razom
слабаки
"свято"? - могли дать клиенту и 30%
на 4 місяці буде 17,2
sens
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 13:06

Хто у Дніпрі отримував депозит у доларах? Якими зараз купюрами видають - новими чи старими (2006 і раніше)?
PavloK
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:27

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Детальніше: https://news.finance.ua/ua/zustrichay-z ... power-vank
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 15:14

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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:46

Зігрівайтеся світлом нових історій

Дозвольте словам відкривати перед вами шлях до незабутніх пригод, даруючи тепло й затишок. Пориньте в магію слів, де кожна нова книга — це світло, яке надихає ваш день.
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Як скористатися пропозицією:
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- Зазначте свій номер мобільного телефону при здійсненні оплати на сайті readeat.com або назвіть його продавцю під час оплати в книгарні Readeat.
- Гарантовано отримайте 20% бонусів* від суми оплати, які нараховуються на ваш бонусний рахунок.
Період проведення пропозиції: з 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2023 року включно.
Умови: https://news.finance.ua/ua/zihrivaytesy ... mastercard
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 09:58

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Періоди акції:
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3 1 березня 2024 до 31 березня 2024
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:37

Подскажите, пожалуйста, зачислит банк СЕП в нерабочее время?
Tonni
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 22:27

  Tonni написав:Подскажите, пожалуйста, зачислит банк СЕП в нерабочее время?

Так,перевіряв. Попробуйте на 1грн.
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 22:46

Re: МТБ Банк

tarasum написав:
  Tonni написав:Подскажите, пожалуйста, зачислит банк СЕП в нерабочее время?

Так,перевіряв. Попробуйте на 1грн.
А які ще банки так зараховують, підкажіть будь ласка
2XL
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