Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 17:23

Подорожуйте з комфортом та вигодою з Visa від МТБ Банку

Оплачуйте поїздки карткою Visa від МТБ Банку у застосунку Bolt та отримуйте знижку до -40% у категоріях Business і Premium.
Пропозиція діє у Києві, Львові та Одесі до 30 вересня 2025 року.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/podorozhuyte ... ku-ta-bolt
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2141
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 20:51

-10% на квитки Brand Father New від МТБ Банку

Ідеї, натхнення та нові горизонти чекають вас на Brand Father New у Emily Resort у Львові.
Отримайте миттєву знижку -10%, при оплаті карткою Mastercard від МТБ Банку.
Пропозиція діє до 3 жовтня 2025 року.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/10-na-kvytky ... -mtb-banku
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2141
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 17:59

-10% на покупки у Prostor з карткою Visa від МТБ Банку

Косметика, улюблені засоби догляду, товари для дому та аксесуари — з карткою Visa від МТБ Банку все це можна замовити онлайн із вигодою.
Термін дії акції: до 31 жовтня 2025 року.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/10-na-pokupk ... -mtb-banku
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2141
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
