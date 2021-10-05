|
МТБ Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 вер, 2025 16:23
Оплачуйте поїздки карткою Visa від МТБ Банку у застосунку Bolt та отримуйте знижку до -40% у категоріях Business і Premium.
Пропозиція діє у Києві, Львові та Одесі до 30 вересня 2025 року.Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/podorozhuyte ... ku-ta-bolt
Assistant_Portal
Повідомлень: 2239
З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
Додано: П'ят 26 вер, 2025 19:51
Ідеї, натхнення та нові горизонти чекають вас на Brand Father New у Emily Resort у Львові.
Отримайте миттєву знижку -10%, при оплаті карткою Mastercard від МТБ Банку.
Пропозиція діє до 3 жовтня 2025 року.Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/10-na-kvytky ... -mtb-banku
Assistant_Portal
Повідомлень: 2239
З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
Додано: Вів 14 жов, 2025 16:59
Косметика, улюблені засоби догляду, товари для дому та аксесуари — з карткою Visa від МТБ Банку все це можна замовити онлайн із вигодою.
Термін дії акції: до 31 жовтня 2025 року.Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/10-na-pokupk ... -mtb-banku
Assistant_Portal
Повідомлень: 2239
З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
Додано: Пон 20 жов, 2025 17:32
МТБ Банк робить жовтень ще вигіднішим для вас, і запускає розіграш, який об’єднує одразу 2 переваги:
— 2% кешбеку за оплату карткою Visa в медичних-, beauty-просторах чи магазинах.
— шанс виграти beauty-бокс за будь-які розрахунки карткою Visa
Розіграш триватиме до 31 жовтня включно.Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/podviynyy-za ... -mtb-banku
Assistant_Portal
Повідомлень: 2239
З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
Додано: Сер 29 жов, 2025 18:20
Тільки до 31 грудня діє спеціальна пропозиція для власників зарплатних карток від МТБ Банку, закріплених за відділеннями у Чорноморському регіоні.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/akciya-vid-m ... tnoi-platy
Assistant_Portal
Повідомлень: 2239
З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 19:26
чутки наступний на вихід
emeta
Повідомлень: 2942
З нами з: 19.03.09
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 239 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 20:50
emeta написав:
чутки наступний на вихід
Поки що, тільки оштрафували...
nord
Повідомлень: 633
З нами з: 25.07.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 35 раз.
Додано: Чет 20 лис, 2025 16:22
-10% знижки на онлайн-покупки в Цитрус при оплаті карткою Visa від МТБ Банку.
Пропозиція діє для всіх держателів картки до 30 листопада 2025 року.Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/planuvaly-ku ... dnyy-sezon
Assistant_Portal
Повідомлень: 2239
З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
Додано: П'ят 30 січ, 2026 11:05
LoungeOne: Kyiv від Mastercard — новий рівень комфорту на Південному вокзалі Києва
Для власників преміальних карток World Elite Mastercard® від МТБ Банку доступ безкоштовний (1 вхід на картку), для дітей віком до 7 років — теж безкоштовно.
Пропозиція діє до 31 грудня 2026 року.Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/loungeone-ky ... ali-kyyeva
Assistant_Portal
Повідомлень: 2239
З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
