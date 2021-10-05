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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лют, 2022 19:10
Подскажите, кто-то пробовал переводить средства со своего счета в долларах на свой счет в гривне?
Насколько долго и работает ли сейчас?
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tomas-artem
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Додано: Нед 06 бер, 2022 23:06
У этого банка есть кредитные каникулы сейчас?
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Sanyok77
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Додано: Нед 06 бер, 2022 23:19
Sanyok77 написав:
У этого банка есть кредитные каникулы сейчас?
И шо с условной абонкой по пакетам: оставили или пока отменили?
Странный сайт у Цыхана какой-то, ни капли информации
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Amethyst
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Додано: Пон 07 бер, 2022 11:42
Amethyst
В Блеці мінімальну суму витрат для відсутності абонки поки зберегли
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V2
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Додано: Пон 07 бер, 2022 12:48
Цыган -- гаД
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Amethyst
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Додано: Пон 07 бер, 2022 17:04
Amethyst
Закидуйте листами в ІБ про відміну абонки або максимальне зниження обов'язкових витрат по картці!!!
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V2
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Додано: Сер 09 бер, 2022 13:02
А что так, ОТП кредитный лимит с карты убрал? При том что в ОТП зарплатная карта...
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morino
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Додано: Сер 09 бер, 2022 21:55
В мене ліміт залишився.
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Кочевник
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Додано: Сер 23 бер, 2022 10:59
V2 написав:Amethyst
Закидуйте листами в ІБ про відміну абонки або максимальне зниження обов'язкових витрат по картці!!!
Знову написав лист.
Отримав таку відповідь:
... Щодо плати за обслуговування преміального пакету, ми передамо інформацію, щоб розглянули можливість змінити умови. ...
Друзі, в перерві від волонтерства та інфовійни, приєднуйтесь до флешмобу на ОТП!
Як казав Великий Українець - "Лупайте сю скалу!"
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V2
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