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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789>

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ОТП БАНК 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 19:10

Обмен валют в ОТП-Смарт

Подскажите, кто-то пробовал переводить средства со своего счета в долларах на свой счет в гривне?
Насколько долго и работает ли сейчас?
tomas-artem
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Повідомлень: 123
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Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 23:06

У этого банка есть кредитные каникулы сейчас?
Sanyok77
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Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 23:19

  Sanyok77 написав:У этого банка есть кредитные каникулы сейчас?

И шо с условной абонкой по пакетам: оставили или пока отменили?
Странный сайт у Цыхана какой-то, ни капли информации :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:42

Amethyst
В Блеці мінімальну суму витрат для відсутності абонки поки зберегли :(
V2
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 12:48

Цыган -- гаД :evil:
Amethyst
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Подякували: 356 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 17:04

Amethyst
Закидуйте листами в ІБ про відміну абонки або максимальне зниження обов'язкових витрат по картці!!!
V2
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Повідомлень: 7391
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 13:02

Re: ОТП БАНК

А что так, ОТП кредитный лимит с карты убрал? При том что в ОТП зарплатная карта...
morino
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:55

Re: ОТП БАНК

В мене ліміт залишився.
Кочевник
 
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Подякували: 155 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 10:59

  V2 написав:Amethyst
Закидуйте листами в ІБ про відміну абонки або максимальне зниження обов'язкових витрат по картці!!!


Знову написав лист.
Отримав таку відповідь:
... Щодо плати за обслуговування преміального пакету, ми передамо інформацію, щоб розглянули можливість змінити умови. ...


Друзі, в перерві від волонтерства та інфовійни, приєднуйтесь до флешмобу на ОТП!
Як казав Великий Українець - "Лупайте сю скалу!"
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:46

Re: ОТП БАНК

Подскажите, плиз.
Я с ОТП дела не имел, но надо знакомому помочь.
Есть зарплатная карта в ОТП, как бесплатно пополнять с нее Моно?
Говорит, что на исходящих р2р с ОТП есть комиссия.
tmp01
 
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