Подскажите, кто-то пробовал переводить средства со своего счета в долларах на свой счет в гривне?
Насколько долго и работает ли сейчас?
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Додано: Чет 24 лют, 2022 19:10
Обмен валют в ОТП-Смарт
Подскажите, кто-то пробовал переводить средства со своего счета в долларах на свой счет в гривне?
Насколько долго и работает ли сейчас?
Додано: Нед 06 бер, 2022 23:19
Додано: Пон 07 бер, 2022 11:42
Amethyst
В Блеці мінімальну суму витрат для відсутності абонки поки зберегли
Додано: Пон 07 бер, 2022 17:04
Amethyst
Закидуйте листами в ІБ про відміну абонки або максимальне зниження обов'язкових витрат по картці!!!
Додано: Сер 09 бер, 2022 13:02
Re: ОТП БАНК
А что так, ОТП кредитный лимит с карты убрал? При том что в ОТП зарплатная карта...
Додано: Сер 09 бер, 2022 21:55
Re: ОТП БАНК
В мене ліміт залишився.
Додано: Сер 23 бер, 2022 10:59
Знову написав лист.
Отримав таку відповідь:
Друзі, в перерві від волонтерства та інфовійни, приєднуйтесь до флешмобу на ОТП!
Як казав Великий Українець - "Лупайте сю скалу!"
Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:46
Re: ОТП БАНК
Подскажите, плиз.
Я с ОТП дела не имел, но надо знакомому помочь.
Есть зарплатная карта в ОТП, как бесплатно пополнять с нее Моно?
Говорит, что на исходящих р2р с ОТП есть комиссия.
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