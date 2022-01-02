|
|
ОТП БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:08
казнітьнізяпоміловать
-
root
-
-
- Повідомлень: 817
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18
|282
|
П'ят 25 бер, 2022 13:53
Клієнт
|
|18
|214
|
|
|19
|1814
|
П'ят 25 бер, 2022 13:10
kotac