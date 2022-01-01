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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 бер, 2022 09:57
Як поводяться банки, які бажають підтримати Україну та українців?
Наприклад, ось позиція Авалю:
"Райффайзен Банк турбується про ваш фінансовий спокій та комфорт.
Банк відмінив щомісячну абонплату за користування картковим пакетом послуг у разі невиконання умов для безкоштовного користування"
Як поводиться ОТП? Жодних пом'якшень в частині абонплат для безкоштовності карткових пакетів.
Все в дусі політики угорського уряду, який блокує не лише нові ідеї щодо енергетичних санкцій, а й не дозволив транзит військової допомоги від інших союзників своєю територією.
Думаю, після війни треба відправляти ОТП слід за російським військовим кораблем!!!
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