Як поводяться банки, які бажають підтримати Україну та українців? Наприклад, ось позиція Авалю: "Райффайзен Банк турбується про ваш фінансовий спокій та комфорт. Банк відмінив щомісячну абонплату за користування картковим пакетом послуг у разі невиконання умов для безкоштовного користування" https://raiffeisen.ua/news/raif-vidmini ... tkami-1603
Як поводиться ОТП? Жодних пом'якшень в частині абонплат для безкоштовності карткових пакетів. Все в дусі політики угорського уряду, який блокує не лише нові ідеї щодо енергетичних санкцій, а й не дозволив транзит військової допомоги від інших союзників своєю територією. https://stopcor.org/chomu-ugorshhyna-bl ... na-rosiyu/
Думаю, після війни треба відправляти ОТП слід за російським військовим кораблем!!!
V2 написав:Як поводяться банки, які бажають підтримати Україну та українців? Наприклад, ось позиція Авалю: "Райффайзен Банк турбується про ваш фінансовий спокій та комфорт. Банк відмінив щомісячну абонплату за користування картковим пакетом послуг у разі невиконання умов для безкоштовного користування" https://raiffeisen.ua/news/raif-vidmini ... tkami-1603
Як поводиться ОТП? Жодних пом'якшень в частині абонплат для безкоштовності карткових пакетів. Все в дусі політики угорського уряду, який блокує не лише нові ідеї щодо енергетичних санкцій, а й не дозволив транзит військової допомоги від інших союзників своєю територією. https://stopcor.org/chomu-ugorshhyna-bl ... na-rosiyu/
Думаю, після війни треба відправляти ОТП слід за російським військовим кораблем!!!