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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:08

казнітьнізяпоміловать
root
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 09:57

Як поводяться банки, які бажають підтримати Україну та українців?
Наприклад, ось позиція Авалю:
"Райффайзен Банк турбується про ваш фінансовий спокій та комфорт.
Банк відмінив щомісячну абонплату за користування картковим пакетом послуг у разі невиконання умов для безкоштовного користування"
https://raiffeisen.ua/news/raif-vidmini ... tkami-1603

Як поводиться ОТП? Жодних пом'якшень в частині абонплат для безкоштовності карткових пакетів. :evil:
Все в дусі політики угорського уряду, який блокує не лише нові ідеї щодо енергетичних санкцій, а й не дозволив транзит військової допомоги від інших союзників своєю територією.
https://stopcor.org/chomu-ugorshhyna-bl ... na-rosiyu/

Думаю, після війни треба відправляти ОТП слід за російським військовим кораблем!!!
V2
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:31

  V2 написав:Як поводяться банки, які бажають підтримати Україну та українців?
Наприклад, ось позиція Авалю:
"Райффайзен Банк турбується про ваш фінансовий спокій та комфорт.
Банк відмінив щомісячну абонплату за користування картковим пакетом послуг у разі невиконання умов для безкоштовного користування"
https://raiffeisen.ua/news/raif-vidmini ... tkami-1603

Як поводиться ОТП? Жодних пом'якшень в частині абонплат для безкоштовності карткових пакетів. :evil:
Все в дусі політики угорського уряду, який блокує не лише нові ідеї щодо енергетичних санкцій, а й не дозволив транзит військової допомоги від інших союзників своєю територією.
https://stopcor.org/chomu-ugorshhyna-bl ... na-rosiyu/

Думаю, після війни треба відправляти ОТП слід за російським військовим кораблем!!!

Якщо слати, то одразу, нема чого чекати вже.
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:29

І всім разом одночасно. Інакше буде просто пшик :(
root
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:00

Re: ОТП БАНК

Так що там, вони з параші так і не вийшли?
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:44

ці муділкіни нікуди не спішаться

пара-шаються і надалі

https://www.reuters.com/markets/europe/ ... 022-03-04/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:47

greenozon
Ви чогось чекали іншого від орбанів і його прихильників?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:59

greenozon

Значить з понеділка йду закривати там рахунки.
Був їхнім клієнтом з 2008 року.
Sirchyk
 
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