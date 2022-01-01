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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 бер, 2022 09:57
Як поводяться банки, які бажають підтримати Україну та українців?
Наприклад, ось позиція Авалю:
"Райффайзен Банк турбується про ваш фінансовий спокій та комфорт.
Банк відмінив щомісячну абонплату за користування картковим пакетом послуг у разі невиконання умов для безкоштовного користування"
Як поводиться ОТП? Жодних пом'якшень в частині абонплат для безкоштовності карткових пакетів.
Все в дусі політики угорського уряду, який блокує не лише нові ідеї щодо енергетичних санкцій, а й не дозволив транзит військової допомоги від інших союзників своєю територією.
Думаю, після війни треба відправляти ОТП слід за російським військовим кораблем!!!
Додано: Пон 28 бер, 2022 13:31
Якщо слати, то одразу, нема чого чекати вже.
Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:00
Re: ОТП БАНК
Так що там, вони з параші так і не вийшли?
Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:44
ці муділкіни нікуди не спішаться
пара-шаються і надалі
Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:59
greenozon
Значить з понеділка йду закривати там рахунки.
Був їхнім клієнтом з 2008 року.
Додано: Нед 10 кві, 2022 10:00
Re: ОТП БАНК
Тимчасове рішення ОТП Банку про скасування комісій за здійснення р2р переказів з емітованих ним карток припиняє діяти з 11 квітня п.р. Цим рішенням ОТП Банк, починаючи з 2 березня п.р, тимчасово скасував комісії за здійснення грошових переказів з його карток в інтернет-банкінгу та мобільному застосунку OTP Smаrt та OTP Credit у сумі 5 грн (для переказів до 1 000 грн), та у сумі 10 грн (для переказів понад 1 000 грн), а також за р2р перекази з карток ОТП Банку на зовнішніх ресурсах у розмірі 1%+5 грн.
Комісія за зарахування р2р переказів на емітовані банком картки не стягуватиметься і надалі.
Нагадаємо, раніше ОТП Банк прийняв рішення перераховувати 1 грн за кожний отриманий переказ або поповнення випущених ним карток на потреби ЗСУ. Після початку воєнного вторгнення ОТП Банк з 2 березня п.р. тимчасово скасував для своїх клієнтів низку комісій, зокрема, за здійснення переказів р2р у власних застосунках та на зовнішніх ресурсах.
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