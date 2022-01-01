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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 10:01

Закрив сьогодні всі рахунки.
Обслуговування впало нижче плінтуса. Операціоністка при мені читала тарифи з методички, потім кудись дзвонила бо не знала як закрити поточні рахунки. Щоб закрити 4 рахунки пішло 40 хвилин. м Івано-Франківськ
Sirchyk
 
Повідомлень: 156
З нами з: 17.03.12
Подякував: 340 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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  #<1 ... 78910
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