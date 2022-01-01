Закрив сьогодні всі рахунки.
Обслуговування впало нижче плінтуса. Операціоністка при мені читала тарифи з методички, потім кудись дзвонила бо не знала як закрити поточні рахунки. Щоб закрити 4 рахунки пішло 40 хвилин. м Івано-Франківськ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 кві, 2022 10:01
Закрив сьогодні всі рахунки.
Обслуговування впало нижче плінтуса. Операціоністка при мені читала тарифи з методички, потім кудись дзвонила бо не знала як закрити поточні рахунки. Щоб закрити 4 рахунки пішло 40 хвилин. м Івано-Франківськ
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