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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 10:01

Закрив сьогодні всі рахунки.
Обслуговування впало нижче плінтуса. Операціоністка при мені читала тарифи з методички, потім кудись дзвонила бо не знала як закрити поточні рахунки. Щоб закрити 4 рахунки пішло 40 хвилин. м Івано-Франківськ
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 14:52

Без ніяких попереджень і повідомлень на сайті, ще з 22 березня перестали нараховувати золоті бали в Mastercard Більше.
Black edition картка тепер сміття.
Буду закривати.

UPDATE: таки інформація була на сайті, але писали що перестають нараховувати з 15го числа. Я ж робив 19го транзакцію і по ній ще нарахували бали, тому був введений в оману :?
miltador
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 16:02

Зараз кругом закривають всякі бонусні та програми лояльності. Нажаль :( А з наступного місяця ванугую і останні кешбеки теж відмінять в інших банках.
root
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 18:24

root
необов'язково! десь читав що можливо вернуть назад % за інтерчендж банкам від MC/Vsa!
тобі навпаки банки будуть розконсервовуватись (хочеться вірити)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:45

  greenozon написав:root
необов'язково! десь читав що можливо вернуть назад % за інтерчендж банкам від MC/Vsa!
тобі навпаки банки будуть розконсервовуватись (хочеться вірити)


цыган убил программы лояльности еще до войны - 250 грн. лимит на тикиц и 2000 баллов на риворц ...
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:37

А валютні курси бачили? мабуть ОТП на сьогодні лідер в цьому плані :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:03

Re: ОТП БАНК

ОТП заблокировал оплаты на Revolut и Wise. Говорят из-за небезопасности этих платежных систем. уроды
alex_on
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 23:01

Re: ОТП БАНК

а если через gpay?
wtf
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