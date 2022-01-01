RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 10:01

Закрив сьогодні всі рахунки.
Обслуговування впало нижче плінтуса. Операціоністка при мені читала тарифи з методички, потім кудись дзвонила бо не знала як закрити поточні рахунки. Щоб закрити 4 рахунки пішло 40 хвилин. м Івано-Франківськ
Sirchyk
 
Повідомлень: 156
З нами з: 17.03.12
Подякував: 340 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 14:52

Без ніяких попереджень і повідомлень на сайті, ще з 22 березня перестали нараховувати золоті бали в Mastercard Більше.
Black edition картка тепер сміття.
Буду закривати.

UPDATE: таки інформація була на сайті, але писали що перестають нараховувати з 15го числа. Я ж робив 19го транзакцію і по ній ще нарахували бали, тому був введений в оману :?
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 438
З нами з: 08.01.20
Подякував: 58 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 16:02

Зараз кругом закривають всякі бонусні та програми лояльності. Нажаль :( А з наступного місяця ванугую і останні кешбеки теж відмінять в інших банках.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 830
З нами з: 04.03.15
Подякував: 181 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 18:24

root
необов'язково! десь читав що можливо вернуть назад % за інтерчендж банкам від MC/Vsa!
тобі навпаки банки будуть розконсервовуватись (хочеться вірити)
greenozon
 
Повідомлень: 13242
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:45

  greenozon написав:root
необов'язково! десь читав що можливо вернуть назад % за інтерчендж банкам від MC/Vsa!
тобі навпаки банки будуть розконсервовуватись (хочеться вірити)


цыган убил программы лояльности еще до войны - 250 грн. лимит на тикиц и 2000 баллов на риворц ...
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38455
З нами з: 06.08.09
Подякував: 218 раз.
Подякували: 6129 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:37

А валютні курси бачили? мабуть ОТП на сьогодні лідер в цьому плані :mrgreen:
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 830
З нами з: 04.03.15
Подякував: 181 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:03

Re: ОТП БАНК

ОТП заблокировал оплаты на Revolut и Wise. Говорят из-за небезопасности этих платежных систем. уроды
alex_on
 
Повідомлень: 4
З нами з: 10.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 23:01

Re: ОТП БАНК

а если через gpay?
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 310
З нами з: 29.11.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 11:33

  wtf написав:а если через gpay?


я так и пьітаюсь оплатить - через google Pay - не работает
alex_on
 
Повідомлень: 4
З нами з: 10.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ricardo, wolt450 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 133, 134, 135
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1344 721088
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 кві, 2022 12:33
S i m
Альфа-Банк 1 ... 234, 235, 236
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2359 865960
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 кві, 2022 12:15
lara_08
Піреус Банк МКБ 1, 2, 3, 4
yuluk » Пон 03 січ, 2022 10:42
34 21108
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 кві, 2022 10:11
WallNutPen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.