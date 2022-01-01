Закрив сьогодні всі рахунки.
Обслуговування впало нижче плінтуса. Операціоністка при мені читала тарифи з методички, потім кудись дзвонила бо не знала як закрити поточні рахунки. Щоб закрити 4 рахунки пішло 40 хвилин. м Івано-Франківськ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 кві, 2022 10:01
Закрив сьогодні всі рахунки.
Обслуговування впало нижче плінтуса. Операціоністка при мені читала тарифи з методички, потім кудись дзвонила бо не знала як закрити поточні рахунки. Щоб закрити 4 рахунки пішло 40 хвилин. м Івано-Франківськ
Додано: Пон 11 кві, 2022 14:52
Без ніяких попереджень і повідомлень на сайті, ще з 22 березня перестали нараховувати золоті бали в Mastercard Більше.
Black edition картка тепер сміття.
Буду закривати.
UPDATE: таки інформація була на
Додано: Пон 11 кві, 2022 16:02
Зараз кругом закривають всякі бонусні та програми лояльності. Нажаль А з наступного місяця ванугую і останні кешбеки теж відмінять в інших банках.
Додано: Пон 11 кві, 2022 18:24
root
необов'язково! десь читав що можливо вернуть назад % за інтерчендж банкам від MC/Vsa!
тобі навпаки банки будуть розконсервовуватись (хочеться вірити)
Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:45
Додано: Пон 18 кві, 2022 18:03
Re: ОТП БАНК
ОТП заблокировал оплаты на Revolut и Wise. Говорят из-за небезопасности этих платежных систем. уроды
Додано: Вів 19 кві, 2022 23:01
Re: ОТП БАНК
а если через gpay?
Додано: Сер 20 кві, 2022 11:33
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