ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 кві, 2022 10:01
Закрив сьогодні всі рахунки.
Обслуговування впало нижче плінтуса. Операціоністка при мені читала тарифи з методички, потім кудись дзвонила бо не знала як закрити поточні рахунки. Щоб закрити 4 рахунки пішло 40 хвилин. м Івано-Франківськ
Sirchyk
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Додано: Пон 11 кві, 2022 14:52
Без ніяких попереджень і повідомлень на сайті, ще з 22 березня перестали нараховувати золоті бали в Mastercard Більше.
Black edition картка тепер сміття.
Буду закривати.
UPDATE: таки інформація була на
сайті
, але писали що перестають нараховувати з 15го числа. Я ж робив 19го транзакцію і по ній ще нарахували бали, тому був введений в оману
miltador
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Додано: Пон 11 кві, 2022 16:02
Зараз кругом закривають всякі бонусні та програми лояльності. Нажаль
А з наступного місяця ванугую і останні кешбеки теж відмінять в інших банках.
root
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Додано: Пон 11 кві, 2022 18:24
root необов'язково! десь читав що можливо вернуть назад % за інтерчендж банкам від MC/Vsa! тобі навпаки банки будуть розконсервовуватись (хочеться вірити)
greenozon
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:45
greenozon написав: root
необов'язково! десь читав що можливо вернуть назад % за інтерчендж банкам від MC/Vsa!
тобі навпаки банки будуть розконсервовуватись (хочеться вірити)
цыган убил программы лояльности еще до войны - 250 грн. лимит на тикиц и 2000 баллов на риворц ...
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Свинорил 100 lvl
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Додано: Пон 18 кві, 2022 18:03
ОТП заблокировал оплаты на Revolut и Wise. Говорят из-за небезопасности этих платежных систем. уроды
alex_on
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Додано: Вів 19 кві, 2022 23:01
а если через gpay?
wtf
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Додано: Сер 20 кві, 2022 11:33
wtf написав:
а если через gpay?
я так и пьітаюсь оплатить - через google Pay - не работает
alex_on
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Додано: Суб 30 кві, 2022 11:01
А банк-то прибыльный!
Глава венгерского OTP Bank Шандор Чани заявил, что украинское правительство оказывает огромное давление на банк, требуя от него избавиться от бизнеса в России.
Россия и Украина являются важными рынками для банка: подразделения ОТР в этих странах в прошлом году обеспечили ему 15,8% прибыли. Чани подчеркнул, что OTP Bank не намерен принимать решение о продаже бизнеса в спешке из-за внешнего давления. В настоящее время банк изучает возможность выхода из России, но сделано это будет только тогда, когда будет найден подходящий покупатель.
Vorlon
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