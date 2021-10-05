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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 кві, 2022 11:22
Vorlon написав:
А банк-то прибыльный!
но сучий!
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Додано: Суб 30 кві, 2022 11:39
Vorlon написав:
А банк-то прибыльный!
не знаю в каком регионе он прибыльный
но в нашем залупинске отделение давно закрыли, видимо ввиду отрицательной прибыльности
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Додано: Суб 30 кві, 2022 14:25
wtf написав: Vorlon написав:
А банк-то прибыльный!
не знаю в каком регионе он прибыльный
Судячи з процитованого, то у Білгородському.
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