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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 11:22

Re: ОТП БАНК

  Vorlon написав:А банк-то прибыльный!

но сучий!
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 11:39

Re: ОТП БАНК

  Vorlon написав:А банк-то прибыльный!

не знаю в каком регионе он прибыльный
но в нашем залупинске отделение давно закрыли, видимо ввиду отрицательной прибыльности
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 14:25

  wtf написав:
  Vorlon написав:А банк-то прибыльный!

не знаю в каком регионе он прибыльный

Судячи з процитованого, то у Білгородському.
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