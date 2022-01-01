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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

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ОТП БАНК 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 11:22

Re: ОТП БАНК

  Vorlon написав:А банк-то прибыльный!

но сучий!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 11:39

Re: ОТП БАНК

  Vorlon написав:А банк-то прибыльный!

не знаю в каком регионе он прибыльный
но в нашем залупинске отделение давно закрыли, видимо ввиду отрицательной прибыльности
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 14:25

  wtf написав:
  Vorlon написав:А банк-то прибыльный!

не знаю в каком регионе он прибыльный

Судячи з процитованого, то у Білгородському.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 20:13

  Amethyst написав:
  Vorlon написав:А банк-то прибыльный!

но сучий!

Шановні клієнти,
на поточний момент не має можливості зв'язатись з банком через месенджери (Viber, Telegram, Facebook). Ми вже працюємо над вирішенням. Телефонні лінії працюють в штатному режимі. Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Если Вы уехали и Вам дорого звонить - не платите и не звоните 8)
sens
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 14:02

Сьогодні не зміг на ebay завершити покупку в американця. Купівля в 135 долярів всього навсього, на картці в мене з великим запасом гривні є, отримую помилку "відмова: технічно не можливо провести операцію" Звернувся до підтримки а вони кажуть це торгова точка відмічає переказ як з карти на картку в іноземній валюті і з конвертацією! тому це попадає під обмеження НБУ... Спробував через Алку хамеліончиком все пройшло відмінно :) Ох жеж цей циган.
root
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 14:05

  root написав:Сьогодні не зміг на ebay завершити покупку в американця. Купівля в 135 долярів всього навсього, на картці в мене з великим запасом гривні є, отримую помилку "відмова: технічно не можливо провести операцію" Звернувся до підтримки а вони кажуть це торгова точка відмічає переказ як з карти на картку в іноземній валюті і з конвертацією! тому це попадає під обмеження НБУ... Спробував через Алку хамеліончиком все пройшло відмінно :) Ох жеж цей циган.

возможно зависит от МПС: Виза или Мастер
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 14:11

Хм, як варінт можливо й так. в ОТП це МК а у Али маю Віза. :roll:
root
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