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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 кві, 2022 11:22
Vorlon написав:
А банк-то прибыльный!
но сучий!
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Amethyst
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Додано: Суб 30 кві, 2022 11:39
Vorlon написав:
А банк-то прибыльный!
не знаю в каком регионе он прибыльный
но в нашем залупинске отделение давно закрыли, видимо ввиду отрицательной прибыльности
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wtf
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Додано: Суб 30 кві, 2022 14:25
wtf написав: Vorlon написав:
А банк-то прибыльный!
не знаю в каком регионе он прибыльный
Судячи з процитованого, то у Білгородському.
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klug
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Додано: Пон 02 тра, 2022 20:13
Amethyst написав: Vorlon написав:
А банк-то прибыльный!
но сучий!
Шановні клієнти,
на поточний момент не має можливості зв'язатись з банком через месенджери (Viber, Telegram, Facebook). Ми вже працюємо над вирішенням. Телефонні лінії працюють в штатному режимі. Приносимо вибачення за тимчасові незручності.
Если Вы уехали и Вам дорого звонить - не платите и не звоните
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sens
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Додано: Нед 08 тра, 2022 14:02
Сьогодні не зміг на ebay завершити покупку в американця. Купівля в 135 долярів всього навсього, на картці в мене з великим запасом гривні є, отримую помилку "відмова: технічно не можливо провести операцію" Звернувся до підтримки а вони кажуть це торгова точка відмічає переказ як з карти на картку в іноземній валюті і з конвертацією! тому це попадає під обмеження НБУ... Спробував через Алку хамеліончиком все пройшло відмінно
Ох жеж цей циган.
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root
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Додано: Нед 08 тра, 2022 14:05
root написав:
Сьогодні не зміг на ebay завершити покупку в американця. Купівля в 135 долярів всього навсього, на картці в мене з великим запасом гривні є, отримую помилку "відмова: технічно не можливо провести операцію" Звернувся до підтримки а вони кажуть це торгова точка відмічає переказ як з карти на картку в іноземній валюті і з конвертацією! тому це попадає під обмеження НБУ... Спробував через Алку хамеліончиком все пройшло відмінно
Ох жеж цей циган.
возможно зависит от МПС: Виза или Мастер
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Amethyst
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