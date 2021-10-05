но сучий!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 кві, 2022 11:22
Re: ОТП БАНК
Додано: Суб 30 кві, 2022 11:39
Re: ОТП БАНК
Додано: Суб 30 кві, 2022 14:25
Додано: Пон 02 тра, 2022 20:13
Шановні клієнти,
на поточний момент не має можливості зв'язатись з банком через месенджери (Viber, Telegram, Facebook). Ми вже працюємо над вирішенням. Телефонні лінії працюють в штатному режимі. Приносимо вибачення за тимчасові незручності.
Если Вы уехали и Вам дорого звонить - не платите и не звоните
Додано: Нед 08 тра, 2022 14:02
Сьогодні не зміг на ebay завершити покупку в американця. Купівля в 135 долярів всього навсього, на картці в мене з великим запасом гривні є, отримую помилку "відмова: технічно не можливо провести операцію" Звернувся до підтримки а вони кажуть це торгова точка відмічає переказ як з карти на картку в іноземній валюті і з конвертацією! тому це попадає під обмеження НБУ... Спробував через Алку хамеліончиком все пройшло відмінно Ох жеж цей циган.
Додано: Нед 08 тра, 2022 14:05
возможно зависит от МПС: Виза или Мастер
Додано: Пон 09 тра, 2022 10:12
Це вже спроба карткою Visa(валютна в usd). Банк явно тупить.
Які до біса "з картки на картку" їм мерещиться
Алла каже що це 5311 - маркетплейси.
А сьогоднішній платіж через ПУМБу провів, картка мастеркард, і теж все ок
p.s.
update
Цей раз подзвонив на лінію підтримки преміальних клієнтів. Відповідь вже інша, кажуть це банк обмежив в цілях безпеки цю торгову точку! Кажу зніміть обмеження, ні не можемо, ми сами це зробили і самі вирішимо коли знімати...
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