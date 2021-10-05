RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 15:01

  iamdimon написав:Питання в тому, що Банк скоріш за все блокує Paypal транзакції будь-які, без прив'язки до торгових точок


Можливо, але 2 травня платежі ще проходили.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 835
З нами з: 04.03.15
Подякував: 181 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004, kgromadskiy, lloydbanksua, wolt450 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 262, 263, 264
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2638 1041380
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 тра, 2022 14:28
wtf
Ідея Банк 1 ... 20, 21, 22
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
213 112599
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 тра, 2022 13:07
Amethyst
Банк Власний Рахунок 1 ... 42, 43, 44
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
430 295012
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 тра, 2022 07:38
WallNutPen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.