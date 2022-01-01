Можливо, але 2 травня платежі ще проходили.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 тра, 2022 15:01
Додано: Вів 10 тра, 2022 23:25
root
аналогичный от них ответ почему не проходят платежи с валютных карт на револют и вайз - ведь НБУ не запрещал валютные платежи на квази валюты, отвечают что банковские секьюрити специалисты закрыли платежи на эти маркепрлейсы. заботятся о безопасности денег клиентов. я попросил оставить заботу о моих деньгах мне самому - нет, платежи не проходят. уроды
Додано: Сер 11 тра, 2022 08:52
Це дуже не приємно, добре що є клієнтом інших банків, при потребі зроблю повну міграцію з ОТП.
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