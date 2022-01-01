RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 15:01

  iamdimon написав:Питання в тому, що Банк скоріш за все блокує Paypal транзакції будь-які, без прив'язки до торгових точок


Можливо, але 2 травня платежі ще проходили.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 836
З нами з: 04.03.15
Подякував: 181 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 23:25

root
аналогичный от них ответ почему не проходят платежи с валютных карт на револют и вайз - ведь НБУ не запрещал валютные платежи на квази валюты, отвечают что банковские секьюрити специалисты закрыли платежи на эти маркепрлейсы. заботятся о безопасности денег клиентов. я попросил оставить заботу о моих деньгах мне самому - нет, платежи не проходят. уроды
alex_on
 
Повідомлень: 16
З нами з: 10.08.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 08:52

Це дуже не приємно, добре що є клієнтом інших банків, при потребі зроблю повну міграцію з ОТП.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 836
З нами з: 04.03.15
Подякував: 181 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, ingtrans і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 28, 29, 30
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
294 366648
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 тра, 2022 08:15
Zochan
Банк Кредит Дніпро 1, 2, 3
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 16:55
27 7670
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 22:12
klug
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 153, 154, 155
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1542 889280
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 17:08
19yuriy91

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3134)
11.05.2022 10:15
Укргазбанк (196)
11.05.2022 09:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.