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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 15:01

  iamdimon написав:Питання в тому, що Банк скоріш за все блокує Paypal транзакції будь-які, без прив'язки до торгових точок


Можливо, але 2 травня платежі ще проходили.
root
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 23:25

root
аналогичный от них ответ почему не проходят платежи с валютных карт на револют и вайз - ведь НБУ не запрещал валютные платежи на квази валюты, отвечают что банковские секьюрити специалисты закрыли платежи на эти маркепрлейсы. заботятся о безопасности денег клиентов. я попросил оставить заботу о моих деньгах мне самому - нет, платежи не проходят. уроды
alex_on
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 08:52

Це дуже не приємно, добре що є клієнтом інших банків, при потребі зроблю повну міграцію з ОТП.
root
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 19:52

Ладна Картка

ждем виртуалку "ладна картка" в июне -

https://t.me/otpcreditua/9

Вітаємо 🇺🇦

Давно не було від нас новин. Нині, як і раніше, поділимося новинкою, яку Банк запустить вже у червні.

Незважаючи на війну і нові виклики, які тепер нам треба долати щодня — OTP продовжує лупати скалу банківських продуктів і робити їх кращими для вас.

Розуміючи, наскільки відвідування відділень банку сьогодні не на часі, а для багатьох співгромадян взагалі є неможливим, ми анонсуємо запуск першої віртуальної картки від OTP:

💳 Ладна Картка. Картка, з якою все добре

❇️ Віртуальна – відкривається прямо у застосунку OTP Credit
❇️ Відкриття та обслуговування – безкоштовне
❇️ Прості тарифи. Наприклад, комісія за зняття готівки в будь-яких банкоматах України – 1%
❇️ Про інші особливості картки розповімо згодом

Ця картка особлива не лише з точки зору функціональності. Це буде картка з особливим українським настроєм.

Нині ми всі знову переосмислюємо себе та звертаємося до нашої історії, мови, традицій. Ми захотіли надати додаткової ідентичності і Ладній картці. Назву знайшли серед питомих українських слів, які раніше були у широкому вжитку. А в дизайні хочемо використати візуальні символи, що здавна пов’язані з домом, теплом, та достатком.

Тепер попросимо вас проголосувати за те, який вигляд матиме картка у ваших додатках та у віртуальному гаманці.
STIGA
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 20:11

  STIGA написав:❇️ Прості тарифи. Наприклад, комісія за зняття готівки в будь-яких банкоматах України – 1%


ага, шоб цыган себе изменил за бесплатное снятие...
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 20:15

Та наче ж давали таке діло, мені менегер телефонував (це ще до війни) і пропонував кредитний ліміт в подарунок. Я відмовився, а потім коли на сайті почитав що готівку можна знімати без % то зрозумів що помилився :mrgreen:
root
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