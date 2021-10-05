root аналогичный от них ответ почему не проходят платежи с валютных карт на револют и вайз - ведь НБУ не запрещал валютные платежи на квази валюты, отвечают что банковские секьюрити специалисты закрыли платежи на эти маркепрлейсы. заботятся о безопасности денег клиентов. я попросил оставить заботу о моих деньгах мне самому - нет, платежи не проходят. уроды
Давно не було від нас новин. Нині, як і раніше, поділимося новинкою, яку Банк запустить вже у червні.
Незважаючи на війну і нові виклики, які тепер нам треба долати щодня — OTP продовжує лупати скалу банківських продуктів і робити їх кращими для вас.
Розуміючи, наскільки відвідування відділень банку сьогодні не на часі, а для багатьох співгромадян взагалі є неможливим, ми анонсуємо запуск першої віртуальної картки від OTP:
💳 Ладна Картка. Картка, з якою все добре
❇️ Віртуальна – відкривається прямо у застосунку OTP Credit ❇️ Відкриття та обслуговування – безкоштовне ❇️ Прості тарифи. Наприклад, комісія за зняття готівки в будь-яких банкоматах України – 1% ❇️ Про інші особливості картки розповімо згодом
Ця картка особлива не лише з точки зору функціональності. Це буде картка з особливим українським настроєм.
Нині ми всі знову переосмислюємо себе та звертаємося до нашої історії, мови, традицій. Ми захотіли надати додаткової ідентичності і Ладній картці. Назву знайшли серед питомих українських слів, які раніше були у широкому вжитку. А в дизайні хочемо використати візуальні символи, що здавна пов’язані з домом, теплом, та достатком.
Тепер попросимо вас проголосувати за те, який вигляд матиме картка у ваших додатках та у віртуальному гаманці.
Та наче ж давали таке діло, мені менегер телефонував (це ще до війни) і пропонував кредитний ліміт в подарунок. Я відмовився, а потім коли на сайті почитав що готівку можна знімати без % то зрозумів що помилився