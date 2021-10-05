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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 чер, 2022 12:13
Зараз таку дурню намутили з курсами що в моєму випадку таки є сенс зняти готівку навіть за 1% це мізер, продати на чорному ринку, закинути назад гривні і користуватись ними
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