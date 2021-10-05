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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:13

Зараз таку дурню намутили з курсами що в моєму випадку таки є сенс зняти готівку навіть за 1% це мізер, продати на чорному ринку, закинути назад гривні і користуватись ними :)
root
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Повідомлень: 852
З нами з: 04.03.15
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  #<1 ... 10111213
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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