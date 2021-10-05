|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 чер, 2022 12:13
Зараз таку дурню намутили з курсами що в моєму випадку таки є сенс зняти готівку навіть за 1% це мізер, продати на чорному ринку, закинути назад гривні і користуватись ними
Додано: Суб 04 чер, 2022 14:10
комис там всегда был, кроме тех сумм что занес, а с недавно со всех
за пополнение, кстати, тоже
но снимать, менять и платить гривной таки выгоднее, да
Додано: Суб 04 чер, 2022 22:10
Доречи, а ОТП шулерить з курсами. 3 червня була онлайн покупка за євро, преавторизація була +- за курсом що на сайті
|