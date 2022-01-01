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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:13

Зараз таку дурню намутили з курсами що в моєму випадку таки є сенс зняти готівку навіть за 1% це мізер, продати на чорному ринку, закинути назад гривні і користуватись ними :)
root
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 14:10

  motosmile написав:root
Ну з рахунку зараз теж 1% по курсу НБУ за зняття 3400 дол/день.
Просто в останнє знімав ще до війни і було без комісії, не очікував від касира почути про комісію


комис там всегда был, кроме тех сумм что занес, а с недавно со всех
за пополнение, кстати, тоже

но снимать, менять и платить гривной таки выгоднее, да
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 22:10

Доречи, а ОТП шулерить з курсами. 3 червня була онлайн покупка за євро, преавторизація була +- за курсом що на сайті https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... ter-cards/ а сьогодні вже в мінус загнали, по факту 35,1693 списали! Я розумію, вони в долларах списують що МПС виставляє начебто, алеж курс трошечки просів на мою користь, що євро до долара що гривня до долара виросла за ці дні. Не перший раз таке, для тестів Альфу юзаю, ПУМБ, Моно, Укрсіб, там з цим все гаразд.
root
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 12:05

Re: ОТП БАНК

"Смачна українська кров. Продам недорого". Біля посольства Угорщини в Варшаві влаштували перфоманс з "Путіним" та "Орбаном"
https://espreso.tv/smachna-ukrainska-kr ... ta-orbanom

Головною метою цього перформансу було привернення уваги суспільства та політиків до Угорщини, її ставлення до війни Росії в Україні й санкцій проти країни-агресора.

Поки інші країни намагаються допомогти Україні виграти війну з окупантом, Угорщина блокує санкції, блокує передачу зброї Україні та обирає стати на бік хулігана у цій кривавій війні. Ми хочемо показати всьому Євросоюзу та світу справжнє обличчя угорського уряду!" - говорять активісти.
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 09:03

Re: ОТП БАНК

Бонуси Тікетса давно не можна використати на залізничні квитки?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 09:33

  Кочевник написав:Бонуси Тікетса давно не можна використати на залізничні квитки?

Тикетс тока дня 3 назад восстановил покупку ж/д билетов.
Хм. А бонусы таки игнорятся :evil:
Ну хай дальше гайки курутят
Amethyst
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